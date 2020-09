Aubin (Koh Lanta, les 4 terres) critiqué sur son poids par Carole, il répond

Alix s'en mêle

Heureusement, le jeune Gersois de 24 ans peut compter sur le soutien de sa coéquipière Alix, qui a pris sa défense, ainsi que celle d'Hadja, victime de propos racistes : "À la suite du départ d'une candidate vendredi, il y a des propos discriminants qui ont été faits à l'égard de Aubin, chose que je ne cautionne pas du tout, que ce soit des propos envers Aubin, des propos racistes envers Hadja. Sachez que vous avez le droit d'avoir un candidat favori, d'avoir vos propres avis. Cependant, quand c'est dans le non respect total, je ne cautionne pas du tout. Je n'ai pas du tout envie d'être associée à ça." Elle s'adresse aux haters : "N'oubliez pas que 'Koh-Lanta', c'est un jeu. Ce n'est pas la vraie vie. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Que vous soyez un candidat qui sort et qui a la haine ou que vous soyez un téléspectateur, essayez de rester dans le respect de la personne, on vous en sera d'autant plus reconnaissant".