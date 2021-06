Astrid et Raphaëlle saison 3 : une suite pour la série ? L'actrice Lola Dewaere répond

C'est ce vendredi 11 juin 2021 que France 2 a diffusé les deux derniers épisodes de la saison 2 d'Astrid et Raphaëlle. Un final aussi passionnant qu'intense qui a clairement ouvert la porte à une suite. Après tout, difficile d'imaginer que les auteurs ont pensé ces épisodes comme une conclusion avec la mise en scène du coup de poing de Nicolas ou l'avenir professionnel incertain entre les deux femmes.

Une saison 3 pour Astrid et Raphaëlle ?

Alors, peut-on réellement s'attendre à découvrir une saison 3 prochainement ? A l'heure actuelle, France 2 n'a toujours pas renouvelé la série. Néanmoins, l'espoir d'une suite est permis. Non seulement les audiences d'Astrid et Raphaëlle sont excellentes (malgré le début de l'Euro 2021 sur TF1, la fiction a réuni 4,17 millions de téléspectateurs pour ce final), mais surtout, les actrices veulent poursuivre l'aventure. Lola Dewaere - l'interprète de Raphaëlle, l'a confié à Télé-Loisirs, "Je n'ai jamais été aussi heureuse sur un tournage. Je tiens à cette série et à ce personnage."

Toutefois, la comédienne a tenu à préparer les fans, même si elle rêve d'une saison 3, Astrid et Raphaëlle a peu de chance de connaître ensuite une longévité digne de certaines fictions de TF1, "Je ne vais pas vous dire que je ferai onze saisons comme Lucie Lucas avec Clem. Car à un moment, j'aurais envie d'aller voir ailleurs. Si je peux faire les deux, tant mieux, mais je ne veux pas trop m'enfermer." Les scénaristes sont donc prévenus, il leur faudra être capables d'imaginer des histoires toujours plus captivantes pour la motiver à rester indéfiniment.

Raphaëlle et Nicolas en couple ?

Et justement, à quoi peut-on s'attendre dans cette possible saison 3 ? Selon Lola Dewaere, un rapprochement entre son personnage et Nicolas (Benoît Michel) n'est pas à exclure à la suite du coup de colère de ce dernier envers Mathias Forest, "Elle commence à se poser des questions suite au coup de poing qu'il a donné pour la défendre."

Cependant, elle l'a immédiatement précisé, leur relation pourrait mettre du temps à décoller, "On ne veut pas d'un truc qui soit trop téléphoné. On va tout faire pour surprendre le téléspectateur. Si quelque chose doit se passer entre Nicolas et Raphaëlle, cela sera amené petit à petit".

Vous l'aurez compris, une saison 3 d'Astrid et Raphaëlle n'a pas encore été commandée, mais tous les signaux sont au vert !