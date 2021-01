Ashanti et Keyshia Cole se sont enfin affrontées dans Verzuz : une battle qui déchaîne les fans

Ashanti VS Keyshia Cole : la battle a enfin eu lieu

Après la battle entre Jeezy et Gucci Mane (qui était en feat. avec Offset et 21 Savage sur le morceau Enzo de DJ Snake et Sheck Wes), les fans espèrent que celle entre 50 Cent et The Game se fera bel et bien. Mais en attendant, ce sont Ashanti et Keyshia Cole qui se sont affrontées en chanson dans l'émission Verzuz (créée par Swizz Beats et Timbaland), ce jeudi 21 janvier 2021. Une battle à distance où les divas du hip hop et du R'n'B ont enchainé leurs plus grands tubes, de Foolish, à I Should've Cheated, en passant par Mesmerize, Heaven Sent, Rain On Me ou encore Last Night.