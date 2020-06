Artemis Fowl 2 : une suite déjà en préparation pour le film de Disney+ ?

Attendu une première fois au cinéma en août 2019, le film Artemis Fowl avait finalement vu sa sortie dans les salles obscures être repoussée à mai 2020. Malheureusement, suite à l'épidémie de Covid-19 et la fermeture des ciné, Disney s'est récemment résigné et a donc préféré proposer ce film en exclusivité sur sa plateforme de streaming Disney+. Un choix logique au regard de la cible de cette histoire et une décision qui est loin de frustrer Kenneth Branagh, son réalisateur.

Bientôt une suite pour Artemis Fowl ?

Au détour d'une interview accordée à ComicBook, Kenneth Branagh ne s'est pas montré échaudé par ce traitement et s'est au contraire révélé enthousiaste à l'idée de revenir pour une suite, "Il y a une chance que ça continue. Qui sait ? C'est le public qui décidera". Et si rien n'est donc encore décidé dans les bureaux de Disney, le cinéaste a visiblement déjà quelques idées, "Il y a encore énormément de choses qui, je pense, ont un potentiel immense".

Il faut dire que ce film Artemis Fowl est adapté d'une saga littéraire en 8 tomes imaginée par Eoin Colfer. Et Kenneth Branagh l'a rappelé, "A mesure que l'histoire avance, elle devient incroyablement exotique [dans son environnement]. Eoin Colfer a une incroyable imagination, il y a des twists et retournements de situations partout."

Ferdia Shaw déjà chaud

Une envie de suite par ailleurs partagée par Ferdia Shaw, l'interprète du jeune héros. Au micro de Ouest-France, le comédien - qui a pourtant bien grandi entre le tournage et la sortie du film, a en effet dévoilé, "J'adore les livres et c'est pour cela que je suis allé à l'audition : parce que je maîtrisais le sujet. Jouer Artemis est un bon début pour ma carrière. (...) Je suis très content que cela se passe comme ça [l'arrivée du film sur Disney+], car cela touchera un très large public, je l'espère, dans le monde entier. Si cela marche bien, on aura peut-être une suite !"

On croise les doigts.