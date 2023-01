Après l'annulation de Plus belle la vie, France Télévisions prépare une nouvelle série quotidienne pour concurrencer Ici tout commence

Le 18 novembre 2022, France 3 dévoilait le dernier épisode de Plus belle la vie. Depuis, la chaîne semble galérer à lui trouver un programme capable de lui succéder. Alors que l'émission Les 100 lieux qu'il faut voir était jusqu'à présent diffusée, c'est Jean-Luc Lemoine qui va prochainement récupérer la case horaire en déclinant de façon hebdomadaire son émission Samedi d'en rire. Une situation qui fait rire jaune les fans de la série du Mistral, toujours dégoûtés par l'annulation, mais qui ne devrait pas motiver France Télévisions à revenir sur sa décision afin de produire la suite des aventures de Jean-Paul, Barbara & cie.

France Télé prêt à concurrencer Ici tout commence

Comme le dévoile Ouest France, le groupe vient de lancer la production d'un "projet d'envergure", à savoir une nouvelle fiction quotidienne. A l'instar d'Ici tout commence de TF1, celle-ci visera une cible jeune puisque l'intrigue prendra place dans un lycée agricole situé à Vitré, du côté de Rennes (Ill-et-Vilaine).

Le twist ? Ce n'est pas France 3 qui diffusera ce projet mais... France TV Slash, la plateforme de streaming du groupe à qui l'on doit notamment SKAM, un autre succès de ces dernières années. Intitulé Déter - titre loin d'être définitif, cette fiction nous permettra de suivre les premiers pas de cinq élèves dans cet univers si particulier.

Un projet qui a de quoi surprendre au regard de la concurrence qui mise avant tout sur des personnages souvent hors-normes, qu'assume pleinement France Télévision. Dans un communiqué, le groupe a en effet rappelé les valeurs qu'elle souhaitait transmettre à travers cette série : "Elle dresse un portrait juste, moderne, représentatif de la diversité d'une jeunesse plus rurale, rarement vue à l'écran. La série mettra en lumière la complexité des enjeux du monde agricole et rural d'aujourd'hui et de demain, avec humour et loin des clichés".

Un format très spécial à venir

De quoi faire trembler le spin-off de Demain nous appartient ? C'est peu probable étant donné que les deux créations ne joueront pas vraiment avec les mêmes règles. Selon les premières informations, Déter sera en effet composée de 40 épisodes de 35 minutes pour une diffusion hebdomadaire, qui seront eux-mêmes divisés en 200 épisodes de 7 minutes pour une programmation quotidienne. Une façon de faire étonnante et intrigante qui, on s'en doute, devrait impacter la narration et le format des histoires.

Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée, mais on sait que le tournage débutera en avril et devrait s'étendre jusqu'à l'automne prochain. Reste désormais à savoir quels acteurs seront intégrés au casting, mais il a déjà été annoncé que des comédiens professionnels allaient être engagés, preuve de la volonté de France Télévisions de nous offrir une série qualitative avec de réelles ambitions.