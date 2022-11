Après Kevin Guedj, Belle prête à faire exploser le couple d'un potentiel champion du monde ?

Après le couple formé par Lena et Adil Rami, un autre couple entre une candidate de télé-réalité et un footballeur pourrait se former ! Belle Longwell, que vous avez pu voir dans La Villa des Coeurs Brisés 7 et La Bataille des Clans sur TFX, serait en effet en train de flirter sur les réseaux avec un joueur de foot.

Après avoir été en couple avec Allan Guedj, avec le YouTubeur Bastos, et avoir récemment révélé sa coucherie avec Kevin Guedj (elle a révélé avoir parlé avec Carla Moreau depuis), Belle semblait pourtant intéressée par Julien Bert. L'influenceuse avait assumé son crush, trouvant le candidat de télé-réalité très beau, au point de dire que ce serait même "le plus beau" selon elle. Mais c'est un pro du ballon rond qui aurait fini par la charmer.

Découvrez qui est ce joueur de foot, qui joue au Real Madrid

Mayamo TV a révélé dans sa story Instagram le nom du sportif qui serait en rapprochement avec Belle. Il évolue au Real Madrid, mais non, ce n'est pas Karim Benzema ! "Le joueur que VOUS pensez qu'il veut pécho Belle s'appelle Vinicius. Il joue au Real, il est Brésilien. Belle et lui sont abonnés l'un à l'autre" est-il écrit. En effet, il s'appelle Vinicius Junior, et se fait surnommer Vini Jr. Ce joueur de football qui a la nationalité brésilienne (comme Belle) et Espagnol évolue au Real Madrid. Mais il joue aussi actuellement avec l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.