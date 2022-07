Anthony Martial séparé de Mélanie Da Cruz et en couple avec une fille de 20 ans ? Des preuves sortent

Mélanie Da Cruz reste à Manchester

Après cette rupture, on aurait pu imaginer que Mélanie Da Cruz allait quitter Manchester et rentrer vivre en France. Et bien non, celle qui n'a pas du tout aimé sa participation dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde a pris la décision de rester en Angleterre. "J'ai pris un appartement, on va rester à Manchester avec Swan. Son école est ici de toute manière et c'était déjà prévu comme ça. Swan parle mieux anglais que français, comme ça, il va pouvoir étudier en anglais et faire du foot", a-t-elle expliquée en story Snapchat.