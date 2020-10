American Nightmare 5 : la fin de la saga annulée ? Le producteur veut d'autres films

Vous avez une réelle fascination pour la saga cinématographique American Nightmare (The Purge en VO), déjà à l'origine de 4 films et d'une série ? Bonne nouvelle, cette franchise horrifique est toujours en vie et semble loin d'avoir dit son dernier mot.

American Nightmare, une saga immortelle ?

On le sait, il est déjà prévu qu'un 5ème épisode voit le jour l'an prochain au cinéma, avec pour objectif officiel de conclure cette histoire. En 2018, James DeMonaco (le créateur) révélait notamment à EW, "Je pense que ça sera une occasion parfaite de terminer tout ça. On veut arrêter avec celui-ci et je suis très excité. Quand j'ai dévoilé mon idée à tout le monde, ils étaient enthousiastes. Je pense que ça sera une fin vraiment très cool".

Or, Jason Blum - producteur de la saga via le studio Blumhouse, vient de l'annoncer, il n'a aucunement l'intention de tourner la page. Au détour d'une interview accordée à RadioTimes, il a au contraire ouvert la porte à d'autres films. Après avoir confié, "Je ne pourrais jamais dire que cette idée de fin est gravée dans le marbre", Jason Blum a confessé être prêt à tout pour surfer sur ce succès, "Avec de la chance, je vais réussir à convaincre James DeMonaco de faire encore deux films supplémentaires".

Visiblement, à force de faire peur à ses spectateurs, Blumhouse a perdu celle de ne pas s'arrêter à temps. Reste à savoir si c'est une bonne chose ou non...