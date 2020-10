Amélie Neten critiquée sur son poids, elle réplique

Après sept participations aux Anges et deux participations aux Vacances des anges, Amélie Neten a décidé de passer derrière la caméra et de rejoindre la production, La Grosse Équipe. Si la maman de Hugo s'est éloignée du monde de la télé-réalité en tant que candidate et est donc moins souvent exposée, elle n'échappe pas pour autant aux critiques. Après avoir été accusée d'utiliser son fils pour gagner de l'argent, c'est sur son poids qu'elle a été critiquée. De quoi faire bondir celle qui a été révélée dans Secret Story.

Critiquée sur son poids, Amélie Neten réplique

Ce mardi 13 octobre 2020, elle a poussé un coup de gueule sur Instagram : "Alors oui, j'ai grossi et alors ? Je fais du sport et même si je voulais rester comme ça, ce n'est pas votre problème ! Arrêtez de juger les gens, à cause de votre comportement, les gens fragiles peuvent voir leur vie basculer, donc STOP !". Un message alarmant suite auquel l'ancienne candidate de télé-réalité a voulu rassurer sa communauté : "Les amis, ne vous tracassez pas, tout va bien, ça ne m'atteint pas ! Franchement, je suis très heureuse dans ma vie, et comme on dit, quand on est heureux en amour, heureux en famille, bah on prend un peu de poids, on se fait plaisir... j'assume complètement !" Voilà qui est clair !