Amel Bent (The Voice) élimine Jaja et Sonia : les internautes déçus mais fans de son discours engagé

Amel Bent a aussi éliminé Sonia et gardé Anik dans The Voice 2021, une décision qui a surpris les twittos

Autre décision d'Amel Bent qui a choqué Twitter : celle d'éliminer Sonia au profit d'Anik. Sonia, qui a repris Anyone de Demi Lovato, a en effet été évincée par la coach de The Voice 2021. Amel Bent a préféré garder Anik, qui a chanté Tout de de Lara Fabian lors des KO. Et ça, les téléspectateurs ne l'avaient pas vu venir, car ils étaient nombreux à soutenir Sonia. Et en plus, souvent, les talents qui vont le plus loin et gagnent The Voice sont plutôt jeunes. Et justement, l'âge a été l'un des critères de sélection pour la chanteuse qui en a marre que les artistes féminines ne fassent plus carrière passé 40 ans.

Dans un discours engagé, Amel Bent s'est confiée sur la place des femmes dans le milieu de la musique : "Le métier de chanteuse, c'est un métier qui est très ingrat pour les femmes. C'est-à-dire qu'à 20 ans, tout d'un coup quand ça marche, t'es fraîche. Et puis avec les années, ça fait pas comme le vin. Au bout d'un moment, ils se disent : 'on va prendre la nouvelle qui a 20 ans'. Et on sent que les hommes durent plus facilement dans le temps que les femmes, on n'accepte pas leur vieillesse, on ne leur accorde pas cette chance".