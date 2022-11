Ambre Dol (Familles nombreuses) saoulée par la curiosité malsaine de ses abonnés après l'annonce de son divorce

Après un éloignement étonnant de ses réseaux sociaux, c'est ce vendredi 25 novembre 2022 qu'Ambre Dol effectuait son grand retour sur Instagram. Et à cette occasion, l'infirmière et pompier - découverte dans l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL, en profitait pour faire une grande annonce : elle et son mari Alexandre ont décidé de se séparer.

"Il y a eu de gros changements dans notre vie (...) Nous avons décidé de prendre un chemin différent", expliquait-elle notamment. Malheureusement, si elle précisait rapidement, "Je ne souhaite pas m'exprimer davantage sur ce sujet. (...) Ceci restera notre jardin secret. J'espère que vous le comprendrez", ses abonnés ont justement du mal à comprendre son envie de discrétion.

Aussi, depuis cette révélation, la maman de cinq enfants est désormais submergée de messages au sujet de cette rupture et de sa nouvelle situation personnelle. Une curiosité malsaine à laquelle Ambre s'attendait, mais qui n'en reste pas moins difficile à vivre. Face à cela et alors que les commentaires continuent d'affluer, elle a décidé de prendre les devants et de faire une mise au point importante.

Ambre Dol saoulée par la curiosité mal placée des internautes

Au détour d'une nouvelle story, Ambre a dans un premier temps partagé un énième message reçu, "Pourquoi vous êtes séparés avec votre mari ?", avant de rappeler quelques bases. Si elle reconnait effectivement l'ambivalence qu'apporte sa position d'influenceuse, "Je peux comprendre que vous souhaitiez en savoir davantage car finalement, sur Instagram, on vous partage les bons et mauvais moments, il est alors difficile de trouver le juste milieu", elle estime malgré tout que cela ne l'oblige pas à tout dire, tout le temps.

"Nous avons fait le choix de vous partager notre vie de famille sur l'émission puis sur Instagram... Nos bons et mauvais moments... Nos rires et nos pleurs... Nos doutes et nos fiertés... Mais je ne souhaite pas m'étaler sur notre divorce comme d'autres sujets que nous souhaitons garder pour nous", a soufflé l'infirmière, quelque peu dérangée par "la curiosité mal placée" de certaines personnes. Face à cela, elle l'a rappelé : "Je ne vous juge pas, mais respectez cette décision qui m'appartient, pour nos enfants mais aussi pour nous".

De quoi motiver les fans à rester à leur place et arrêter de l'embêter sur ce sujet compliqué ? C'est tout ce qu'on lui souhaite.