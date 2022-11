Ambre Dol (Familles nombreuses) : après l'annonce de son divorce, elle annonce un gros changement

Par Marie Piat Journaliste Marie Piat est une journaliste qui peut écrire sur (à peu près) tout : séries, films, télé, stars, mode, mangas... Lucifer, Harry Potter, les Kardashian-Jenner, Disneyland Paris, les films de Noël, Les Marseillais ou encore Danse avec les stars font partie de ses sujets préférés.

Gros changements pour cette tribu de Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 ! Ambre Dol a annoncé sa rupture avec son mari Alexandre, et donc leur futur divorce. Mais en plus de cette séparation, la mère de famille et ses enfants ont aussi un autre chamboulement à gérer. Elle a dévoilé cette décision radicale qui bouleverse leur quotidien !