Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : "Il m'a fait peur", nouveau passage aux urgences pour son mari et mise au point

Découverte dans l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL (TF1), la famille Pellissard a connu une énorme frayeur en cette fin de semaine. Comme l'a confié Amandine - la mère de cette grande tribu, son mari Alexandre a été contraint de se rendre aux urgences afin de faire le point sur un inquiétant problème de santé.

Et pour cause, en plus d'une vive douleur ressentie dans l'une de ses jambes, le père de famille était incapable de la poser sur le sol. Diagnostique de l'équipe médicale ? "Une phlébite", autrement dit un caillot dans une veine du mollet. Une situation qui peut entraîner de sévères complications mais qui, on vous rassure, a été détectée à temps ce qui devrait empêcher tout risque d'aggravation.

Alexandre Pellissard victime d'un grave problème de santé

Aussi, même si Alexandre est de nouveau allé faire un tour aux urgences ce vendredi matin car "il n'était pas bien", ce problème de santé serait actuellement sous contrôle. A l'occasion d'une story publiée sur Instagram ce 29 avril 2022, Amandine Pellissard a notamment confié, "Là, il a un traitement anticoagulant qu'une infirmière lui injecte tous les jours à la maison".

Un soin nécessaire qui va ainsi permettre d'éviter que le caillot n'augmente et que d'autres ne se forment à ses côtés. Surtout, la star des réseaux sociaux l'a précisé, une opération est déjà planifiée dans les jours à venir, "Il va se faire opérer courant mai pour enlever cette veine très dangereuse." Un véritable soulagement pour Amandine qui avait du mal à croire en cette happy ending, "Il m'a fait peur".

La famille remercie les internautes pour leur soutien

Il faut dire qu'Alexandre Pellissard ne semble clairement pas être le patient modèle. Selon elle, son mari est tellement borné que la situation aurait rapidement pu dégénérer. "J'ai dû m'énerver pour qu'il aille à l'hôpital car il ne voulait pas y aller, a-t-elle déploré. Même la nounou lui a limite mis des coups de pieds aux fesses pour qu'il y aille. Il veut jamais aller se faire soigner. T'es chiant".

En revanche, alors que la jeune femme est régulièrement la cible de haters, elle n'a pas caché sa joie face à la mobilisation de ses abonnés durant cette épreuve, ce qui lui a été d'une aide précieuse. "Merci pour vos messages. C'est là qu'on voit que vous êtes une deuxième famille, a-elle admis, très émue. Incroyable tout cet élan de bienveillance et de messages tous plus gentils les uns que les autres à l'égard de mon chéri. Vous êtes des amours, c'est vraiment trop gentil."

On croise désormais les doigts pour que tout aille pour le mieux d'ici l'opération.