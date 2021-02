Alexander Skarsgard : comment est-il devenu Tarzan ?

Après la fin de True Blood en 2014, Alexander Skarsgard n'a pas chômé. L'acteur suédois a enchaîné les rôles : on a pu le voir dans les séries Big Little Lies, Becoming a God et dans Le Fléau, adaptation du roman de Stephen King. Mais ce n'est pas tout ! En 2016, il incarnait Tarzan face à Margot Robbie dans le film du même nom. Un rôle compliqué puisqu'il s'y montre très souvent torse-nu. Et avoir un corps de rêve, ça ne s'improvise pas !

Un régime drastique pour jouer Tarzan

Pour les besoins du tournage, Alexander Skarsgard a dû se sculpter un corps de rêve. Et pour se faire, il a dû suivre un régime alimentaire très stricte durant de longs mois. Au programme ? Neuf mois de préparation pour gagner le plus de poids possible avec plus de... 7000 calories par jours (en théorie, on ne devrait pas dépasser 2700 calories journalières pour un homme). Afin de prendre le plus de muscle possible, l'acteur a dû manger beaucoup (six petits repas par jour) et en bannissant le sucre, le gluten, le lait et l'alcool. "J'ai mangé des blancs de poulets et du brocoli" s'est-il amusé.

Egalement au menu ? Des fruits de mer, de l'avocat et des fruits à coques non salé. Chaque matin, Alexander Skarsgard devait prendre avant même le petit déjeuner un shot (sans alcool) composé de gingembre, de piment de cayenne et de citron. Quant au petit déj en lui-même ? Il était composé de quatre oeufs, d'épinards et de légumes variés. Bon appétit bien sûr !