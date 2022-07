After - Chapitre 4 : le couple Hardin et Tessa en danger mais toujours autant de scènes de sexe torrides, la bande-annonce explosive

Tandis que Netflix vient de mettre en ligne Les Liaisons dangereuses, son propre film sexy pour ados, c'est le 7 septembre prochain que la saga la plus culte du genre fera son grand retour. En effet, c'est à cette date que le film After - Chapitre 4 débarquera au ciné aux Etats-Unis. Pour la France, il faudra encore patienter un peu.

Le couple Tessa / Hardin en danger

A quoi peut-on s'attendre dans cette suite ? Tandis que Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) fera face à une révélation bouleversante sur son passé qui va lui faire vivre un enfer, le jeune va préférer s'isoler et repousser Tessa (Josephine Langford), plutôt que d'accepter son aide. Un comportement qui va rapidement faire naître des tensions entre eux, et possiblement marquer le début de la fin d'une histoire aussi explosive que chaotique.

Malgré tout, on vous rassure, si la relation entre les deux amoureux connaîtra donc des bas extrêmement bas, "Je ne sais pas si je peux continuer à me battre pour le sauver plutôt que moi" / "- On a besoin de temps loin l'un de l'autre. - Tu ne peux pas échapper à ce que tu es en passant d'un endroit à un autre", la recette magique de la saga sera toujours au rendez-vous.

Une bande-annonce explosive et sexy

De fait, alors qu'Hardin révélera avoir écrit un livre sur son histoire avec Tessa, préparez-vous à de grandes déclarations d'amour mignonnes, "- C'est le genre d'histoire qu'est 'After'. - After ? - C'est mon aventure, après que je t'ai rencontrée", mais surtout (évidemment) à beaucoup de scènes de sexe. Et oui, le lit devrait une nouvelle fois laisser place à quelques douches très érotiques.

Heureusement que le film After Ever Happy ne sort que le 7 septembre 2022 aux USA (aucune date de sortie n'est encore connue pour la France, même si l'on sait en revanche que ce sera sur Amazon Prime Video chez nous). Vu comment il devrait faire monter la température, il n'aurait clairement pas été conseillé de le regarder durant la canicule actuelle.