After : après les films, le livre adapté... en roman graphique !

After se décline encore ! Alors que le chapitre 4 sortira bientôt sur Amazon Prime Vidéo en France, la fameuse histoire de Tessa et Hardin, imaginée par Anna Todd, va également être disponible en roman graphique : la date de sortie en France est prévue pour ce jeudi 12 mai 2022 ! Interrogée par CinemaBlend, l'auteure, qui a révélé pourquoi Dylan Sprouse avait été choisi pour incarner Trevor, a rappelé la difficulté de présenter les scènes de sexe dans ce nouveau format.

"C'était un équilibre. Je voulais m'assurer qu'elles soient toujours là parce que cela fait partie de leur histoire, de leur parcours et de la connexion qu'ils ont. Mais je dirai que parfois, sur les illustrations, les mimiques étaient un peu bizarres (...) Parfois, le corps de Tessa avait l'air vraiment raide et je me disais: 'Nous devons ajouter du mouvement d'une manière ou d'une autre sur la page'. Sinon, ce serait juste un peu effrayant. (...) Donc, je dirais que les scènes de sexe étaient à coup sûr les plus délicates. Et je sais qu'elles deviendront de plus en plus en plus délicates au fil de la série. Mais c'était aussi très divertissant. Nous avons beaucoup ri" déclare Anna Todd.