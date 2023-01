Accusé d'escroquerie avec son association, Dylan Thiry réagit aux plaintes pour "abus de confiance" contre lui

Dylan Thiry : cinq plaintes pour "abus de confiance" contre lui.

Dylan Thiry s'est fait connaître dans Koh Lanta et a ensuite fait Les Princes et les Princesses de l'Amour. Devenu influenceur, il a ouvert sa propre association mais fait aujourd'hui face à cinq plaintes pour abus de confiance à cause de cette dernière.

Dylan Thiry se défend face aux accusations des médias.

Dylan Thiry propose à ses détracteurs de le rejoindre dans son prochain voyage.