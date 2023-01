"Je reconnais mon erreur" : Thibault Garcia accusé d'escroquerie après un concours, il met les choses au clair

Les escroqueries sont monnaie courante dans le milieu de la télé-réalité. Maeva Ghennam, Laura Lempika ou encore Dylan Thiry... Plusieurs candidats ont vu leur nom être associé à des arnaques en ligne via leurs différents placements de produits. Malheureusement pour lui, Thibault Garcia a lui aussi été pointé du doigt par les internautes après avoir proposé une offre avec sa marque BBryance qui propose des kits de blanchiment dentaire.

Le mari de Jessica Thivenin a notamment proposé à ses fans de leur faire gagner des surprises dont des cartes cadeaux Sephora ou encore de l'argent à l'occasion du vendredi 13. "Chose qu'on avait déjà faite, mais pas de mettre l'argent à la Poste. Et je viens de voir que c'est interdit. Ce n'est pas non plus un gros problème, mais je ne savais pas. Donc l'offre, on va la changer et mettre d'autres choses pour vous faire plaisir", a-t-il expliqué sur Snapchat ce dimanche 15 janvier après avoir reçu de nombreuses critiques.

Thibault Garcia ne supporte pas d'être traité d'escroc

Si le père de Maylone et Leewane a rapidement trouvé une autre solution, il ne digère en revanche pas d'être pris pour un arnaqueur. "Ce qui me dérange, c'est que ça a été associé à de l'escroquerie, alors que pas du tout. Les colis sont envoyés, la marque existe depuis plus de sept ans, les produits sont fabriqués en France. On a construit une marque et des produits. Et si ça marche encore aujourd'hui, c'est que ça vous plaît".

"Je vous avoue que ça m'embête d'être mis au milieu de polémique par rapport à de l'escroquerie car je n'ai jamais escroqué personne. Je suis entrepreneur. Je suis quelqu'un qui crée des marques, qui crée des emplois aussi car j'ai plein d'employés en France. Je reconnais mon erreur, on n'aurait pas dû mettre de l'argent cash dans les colis, je ne le referai plus. Mais qu'on m'associe à de l'escroquerie, je ne suis pas d'accord. Ne dites pas que je suis un escroc, parce que ça me fait du mal", conclut-il.

Une erreur pour laquelle Thibault Garcia sera sans doute pardonné, d'autant plus que cela semblait partir d'une bonne intention.