"C'est une m*rde (...) Il va être obligé de dire la vérité" : Illan fracasse Julien Bert après deux plaintes pour viol

Les stars de téléréalité sont souvent les premières à se clasher, même si c'est pour rire. Cette fois, c'est une affaire bien plus grave qui oppose Illan et Julien Bert. Les deux candidats sont cités au milieu d'accusations de viol par deux jeunes femmes.

Ils ont tous les deux démenti ces accusations, chacun à sa façon. Les deux plaignantes expliquent avoir perdu connaissance après avoir bu un verre offert par Illan. Ce dernier explique qu'il ne boit pas et que cette soirée "était drôle", "personne n'a été forcé" d'après lui. Julien, qui est de plus en plus proche avec Mélanie Dédimaga, explique qu'il n'aurait aucune plainte contre lui.

Une soirée en boîte de nuit

C'est lors d'une soirée en boîte de nuit à Fougères-sur-Bièvres, dans le Loir-et-Cher, en 2018, que les faits se seraient déroulés. Après avoir perdu connaissance, l'une des plaignantes affirme s'être fait réveiller par le flash du téléphone de Julien Bert.

Ce dernier s'est exprimé et n'a pas hésité à accuser son ancien ami. "Tout le monde veut vite relayer des choses, vite mettre mon nom et essayer de me mêler à des choses qui ne me regardent pas, qui ne me concernent pas", explique-t-il sur Instagram. Il poursuit en taclant directement Illan, déjà accusé d'agressions sexuelles avant l'implication supposée de Julien : "J'ai zéro plainte contre moi et j'en aurai zéro parce que je fais attention aux femmes, surtout à celles qui m'entourent, et moi, je ne leur manque pas de respect".

Illan répond cash

Illan n'a pas vraiment apprécié les propos de Julien et n'a pas attendu pour lui répondre. Il se lâche sur Instagram en disant : "Julien Bert, il sait très bien que je n'ai rien fait. Il aurait pu dire qu'il était là et que je n'ai rien fait (...) Il aurait pu désamorcer le truc tout de suite." Il continue encore en insultant directement le candidat des Cinquante : "Mais comme c'est une m*rde, il ne le fait pas sur les réseaux sociaux. Mais je sais qu'il le fera devant la police. Il va être obligé de dire la vérité. Alors pourquoi laisser planer le doute sur les réseaux et ne pas dire la vérité tout de suite ? Pourquoi ? Pour me salir parce qu'on a des contentieux ? C'est bon frérot, ça date de 10 ans, les problèmes sont bien plus graves là".

Il est clair que l'entente n'est plus ce qu'elle était entre les deux anciens amis. Ils devront tous les deux expliquer à la justice ce qu'il s'est passé ce soir-là, et même s'ils ne semblent pas s'apprécier, ils restent d'accord sur le fait qu'ils sont innocents.

Dans l'attente d'un éventuel jugement, Illan et Julien restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés.