Abi (The Voice 2020) : prêt pour la victoire finale, "Le public m'a vraiment donné de la force"

Abi prêt à tout donner pour le public

Qui de Tom Rochet, Antoine Delie, Gustine ou Abi remportera l'émission The Voice 2020 ? Pour le savoir, rendez-vous ce samedi 13 juin sur TF1. Néanmoins, s'il y a bien un candidat qui se démarque de tous les autres depuis le début de cette édition, c'est Abi. Une situation inattendue pour lui, qu'il appréhende avec beaucoup de professionnalisme.

Interrogé par TF1 sur sa place en finale, le chanteur révèle notamment, "Je me dois d'être à la hauteur de ce que les téléspectateurs ont fait pour moi en votant. Ils croient en moi et je ne veux vraiment pas les décevoir. Le public m'a vraiment donné de la force." Et s'il concède avoir encore quelques doutes sur lui-même, "Honnêtement, je mentirais si je disais que je n'ai plus aucun doute sur ma légitimité en tant que chanteur", il assure être prêt à tout donner pour nous en mettre plein les oreilles, "je ne laisse plus ce doute me terroriser. (...) je pense que le public a été touché par l'émotion que je peux dégager quand je chante. J'imagine un lien sacré entre mon coeur et le leur ! (...) Je n'ai qu'une envie : me donner à fond et profiter de l'instant."

Une carrière déjà prête à être lancée

A ce sujet, il le promet, ses ultimes performances seront dédiées aux téléspectateurs. Bien aidé par son coach Pascal Obispo, "Il m'a aidé à m'affirmer sur scène et dorénavant, ma place je la défends !", il se sent armé pour allumer de nouvelles étincelles sur la scène, "Leur soutien m'a apporté une grande confiance en mon travail. Maintenant, je ne chante plus mes chansons juste pour moi mais aussi pour le public. C'est pour lui que je chanterai samedi soir." Difficile de ne pas être hypé, on devrait encore avoir le droit à quelques surprises vocales !

Enfin, le jeune chanteur s'est confié sur le résultat de cette finale. Et visiblement, peu importe s'il y a la victoire au bout pour lui, Abi est déjà l'homme le plus heureux du monde. Pour quelle raison ? Il le sait, il a déjà remporté une bataille, "je sais l'incroyable opportunité que m'offre The Voice de pouvoir m'ouvrir des portes dans l'industrie musicale. Il n'y a rien qui me rendrait plus heureux que de continuer à faire de la musique. Cette finale m'emmène forcément vers un nouveau chapitre de ma vie et j'ai hâte de le vivre."