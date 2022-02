A l'ombre des magnolias saison 3 : la créatrice tease la suite de la série Netflix

A l'ombre des magnolias : une saison 3 pour la série Netflix ? La créatrice tease la suite

Après le succès de la saison 1 d'A l'ombre des magnolias (Sweet Magnolias en VO) sur Netflix, la saison 2 est arrivée (et déjà dans le top 10 !). L'occasion de découvrir ce que deviennent Maddie (interprétée par Joanna García qui faisait Ariel dans Once Upon a Time), Helen (incarnée par Heather Headley) et Dana Sue (jouée par Brooke Elliott de Drop Dead Diva) après un final de saison 1 choc. Et alors que la série n'a pas été officiellement renouvelée, qu'une saison 3 n'a pas encore été confirmée par Netflix, la créatrice Sheryl J. Anderson est prête à faire une suite. Elle a confié à Entertainment Weekly avoir déjà des idées.

La showrunner s'est confiée sur la nouvelle arrivée de la saison 2 : "Kathy a un passé dans Serenity" et "aura un impact sur l'avenir de tout le monde" dans la possible saison 3. "En cherchant comment terminer la saison 2, et dans l'espoir d'obtenir une saison 3, nous nous sommes dit : 'Ne serait-il pas amusant que tout le monde ait l'impression de savoir exactement ce qu'il doit affronter à l'avenir, puis que, tout à coup, surgisse ce météore ?' Nous voulions indiquer que si nous revenons, tout n'est pas sous contrôle" a ajouté Sheryl J. Anderson sur l'éventuelle suite de la série Netflix.

Attention spoilers à partir d'ici sur la fin de la saison 2 de la série A l'ombre des magnolias.

Maddie et Cal, la révélation sur Bill, le choix d'Helen... La créatrice tease ce qui peut se passer dans la possible saison 3

Que se passera-t-il pour Maddie dans la suite d'A l'ombre des magnolias ? "Si nous avons l'occasion d'aller de l'avant avec la saison 3, il y a un certain examen de conscience que Maddie doit faire pour découvrir comment elle s'est retrouvée dans une autre relation où elle n'a pas eu toute la vérité. Cal déclenche involontairement de nombreux problèmes liés à son mariage avec Bill" a confié la créatrice de la série.

"Dans une éventuelle saison 3, c'est certainement quelque chose que Cal doit déballer et examiner s'il a géré correctement les événements passés, pourquoi il l'a perdue alors que ne pas la perdre est si important pour lui et quels choix il peut faire pour l'avenir" a-t-elle aussi indiqué, "Pas seulement pour lui-même, mais aussi pour les personnes qu'il aime".

Quant à Bill (Chris Klein), il est le père biologique d'Isaac (Chris Medlin). Et la saison 3 devrait aborder la façon dont ses enfants Kyle (Logan Allen), Tyler (Carson Rowland) et Katie (Bianca Berry Tarantino) prennent cette découverte : "J'espère explorer non seulement l'impact que cela a sur les enfants et leur perception d'Isaac, mais aussi la perception qu'ils ont de leur père, qu'ils doivent encore surmonter à cause de Noreen et du divorce. Comment cela affecte leur confiance dans les autres relations de leur vie, en particulier avec les figures d'autorité".

Helen aussi a une grande décision à prendre dans la saison 3 : va-t-elle accepter la demande en mariage de Ryan ? Ou rester avec Erik ? "La plus grande chose qu'elle doit décider, c'est ce qu'elle va dire à Ryan, mais nous voulions le faire revenir à un moment où son retour serait le plus significatif, mais aussi le plus perturbant, car c'est là tout l'enjeu du drame" a-t-elle dit, "Nous sommes à un moment où Helen et Erik commencent à trouver un équilibre entre tous les problèmes auxquels ils sont confrontés".

"Nous voulions que quelqu'un vienne bouleverser cet équilibre, et Ryan est parfait pour le faire" a-t-elle ajouté, "J'espère avoir une saison 3 pour pouvoir le découvrir. Je sais ce qu'elle va dire, mais je ne devinerais pas la chronologie. Si nous avons la chance d'avoir une saison 3, ce sera l'un des principaux sujets au début de la salle des auteurs".