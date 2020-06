13 Reasons Why : 10 ados reçoivent une bourse grâce à la série

Si la dernière saison de 13 Reasons Why, disponible sur Netflix depuis le 5 juin 2020, divise les fans de la série, on ne peut pas nier que la série a soulevé de nombreux problèmes importants chez les jeunes tout au long de ses 4 saisons : les agressions sexuelles, la santé mentale, la recherche d'identité, les attentats, ou encore les études. Mais la série fait bien plus que d'en parler. Sur ce dernier point, elle a fait gagner des bourses d'étude à 10 étudiants, suite à un concours en partenariat avec l'application Scholly. Chacun d'entre eux, sélectionné pour "avoir démontré leur leadership dans la sensibilisation et la revendication de la santé mentale et d'autres sujets de bien-être des étudiants" ont reçu un chèque de 5 000 dollars pour les aider à payer leurs frais d'université.

5 000 dollars de bourse à 10 étudiants

Le cast de la série n'a pas manqué de féliciter les gagnants à la façon d'une réelle cérémonie de remise des diplômes. Grace Sif, qui joue Ani, a déclaré à Seventeen : "Je veux applaudir les gagnants de la bourse de 13 Reasons Why pour apporter le message au-delà d'une série TV et d'en faire une réalité. L'université est un moment unique. Nous sommes sur le point de connaître un changement immense. Sachez que c'est votre moment, et croyez en votre force. Vous avez déjà accompli tellement. Félicitations."

13 Reasons Why, de la série à la réalité

Ross Butler (Zach Dempsey) a lui aussi exprimé sa fierté envers ceux qui "représentent le futur" : "Tout d'abord, merci d'être si courageux et audacieux. Prendre position et révéler des histoires personnelles comme les vôtres aide les autres d'une façon incroyable. Je sais que vous allez porter le flambeau et avoir les bonnes conversations pour que tout le monde, ou chacun, se sente juste un peu moins seul. Merci." Justin Prentice (Bruce Walker) reprend une citation de son père : "Aspire toujours à être le meilleur de toi-même, tu ne sais jamais les répercussions totales que tes actions ont eu sur les autres". Il ajoute "Continuez à vous battre, continuez à éclairer, continuez à inspirer. Le futur est entre de bonnes mains."