"Une bouse cinématographique" : ce film cartonne depuis des jours sur Netflix, pourtant tout le monde le déteste

Sur Netflix, on trouve de tout, des films et séries produits par la plateforme, des classiques du cinéma et des films que personne n'attend et qui créent la surprise. Le 20 janvier dernier, la plateforme a ajouté un film d'horreur qui est, depuis, dans le top 10 des plus regardés. On pourrait penser que c'est une grosse réussite, mais non ! Le film se fait défoncer sur Twitter.

D'ailleurs j'ai regard The Grudge (2020) hier soir sur Netflix ... quel navet ! https://t.co/dBTke1RQkC — Ramss XII (@lyro91) January 25, 2023

J'ai eu le malheur de vouloir regarder The Grudge (2020) sur Netflix... comment ils ont russi faire un truc aussi merdique alors que franchement, il y avait matire faire quelque chose bien? Je reste sans voix — Harley Quinn (@mrsHQN) January 23, 2023

Je viens de voir The Grudge sur Netflix, claqu au sol mdrrr pic.twitter.com/h5E2mpXX04 — Solivann (@solivann_) January 22, 2023

Parce que je regarde beaucoup de film d'horreur, je me considre comme un.e expert.e (2nd degr) et vous dit donc d'viter de regarder "The Grudge" qui est sorti en 2020. Le film dure 1h33 et finalement ont ne voit pas beaucoup Samara/The Grudge et ont ne parle pas de son histoir — Kama Acid GOING TO SEE GHOST (@SDensuki) January 24, 2023

The Grudge de 2020 dispo depuis peu sur @NetflixFR est une immonde bouse cinmatographique. — jean jean (@tibodelustencil) January 21, 2023