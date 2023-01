"C'est hilarant et d'un coup horrifique" : ce petit film d'horreur cartonne tellement qu'une suite a déjà été commandée en urgence

Blumhouse a encore frappé pour notre plus grand bonheur. Ce studio de production déjà derrière les plus gros succès horrifiques de ces dernières années au cinéma (Paranormal Activity, Happy Birthdead, Insidious) s'est récemment associé à Atomic Monster Productions afin de donner vie à M3GAN.

De quoi ça parle ? Quand Gemma, une roboticienne d'une entreprise de jouets se retrouve du jour au lendemain responsable de sa nièce de 8 ans suite à la mort de ses parents, elle décide de se faire aider de M3GAN, sa nouvelle création qui n'est autre qu'une poupée autonome dotée d'une intelligence artificielle. Le problème, c'est que Gemma était censée abandonner ce projet après des tests peu concluants et elle va rapidement comprendre pourquoi cette poupée n'aurait jamais dû voir le jour...

>> L'un des films d'horreur les plus traumatisants des 20 dernières années (mieux que Ca ou Conjuring) est sur Prime Video et vous ne l'avez jamais vu <<

M3GAN bientôt de retour pour nous traumatiser

Un concept simple sur le papier mais terriblement efficace à l'écran, qui permet aujourd'hui à ce nouveau film d'horreur signé Gerard Johnstone (Housebound) et porté par Allison Williams (Get Out) et Violet McGraw (The Haunting of Hill House) d'être déjà l'un des plus gros succès de l'année 2023 avec plus de 100 millions de dollars de recettes récoltés dans le monde en seulement deux semaines. Le twist ? Son budget était... de 12 millions de dollars.

Aussi, sans grande surprise, M3GAN va désormais devenir une franchise. C'est Variety qui a dévoilé l'information, une suite intitulée M3GAN 2.0 est "officiellement en préparation" et Universal a même déjà choisi une date de sortie, à savoir... le 17 janvier 2025. Oui, il faudra malheureusement patienter. Côté intrigue, aucun détail n'a encore été dévoilé, mais on sait déjà que la scénariste Akela Cooper (Malignant) sera de retour pour le script, tout comme les deux actrices principales. Un choix qui devrait rassurer les fans, même si ça peut dans le même temps laisser craindre une redite un peu fainéante. Quoi que...

Jason Blum l'a confessé à Variety, cette idée de suite n'est pas nouvelle mais trotte dans sa tête depuis déjà un long moment : "Dès que j'ai vu le premier film, j'ai senti qu'une suite pourrait très bien fonctionner. On a donc brisé notre règle absolue et on a commencé à parler d'un deuxième film avant même la sortie du premier." On peut donc faire confiance au producteur pour nous offrir quelque chose de rafraîchissant et excitant.

>> "J'avais envie de crier" : dispo sur Netflix, ce film d'horreur va nourrir vos futurs cauchemars <<

Un film d'horreur validé par tout le monde

Vous n'avez toujours pas vu M3GAN et cette annonce vous fait hésiter à vous plonger dans cet univers ? Sachez que son succès public l'est également du côté des critiques. Avec une note de 95% sur le célèbre site Rotten Tomatoes, cette fiction horrifique est l'un des projets ciné les mieux côtés de l'année 2023.

"Il n'entrera peut-être pas dans la liste des "films les plus terrifiants", mais il n'en reste pas moins totalement divertissant, drôle, original et surprenant" a notamment écrit Metro, tandis que Autostraddle a confié, "C'est hilarant et d'un coup horrifique, le tout en l'espace d'une simple respiration. Et c'est tout ce qu'on demande". De son côté, AwardsWatch a vanté les qualités d'un film qui répond exactement à ses promesses, "M3GAN prouve une nouvelle fois que les gars de Blumhouse savent ce qu'ils font. Avec ce film, ils ont une créé une nouvelle icône de l'horreur et elle est bien partie pour rester".

Du fun et du sang, que demander de plus ?!