"T'es l'enfoiré de ta famille" : Jazz choquée par les baisers de Maïssane et Alex dans La Bataille des Clans (spoiler)

Attention, cet article contient des spoilers sur l'épisode 35 de La Bataille des Clans, qui sera diffusé ce jeudi 13 octobre 2022 sur TFX.

Belle a balancé qu'elle aurait couché avec Kevin Guedj sur le tournage de La Bataille des Clans, et une autre rumeur dit que Belle aurait flirté avec Laurent Correia sur le même tournage. Et dans les épisodes de l'émission aussi, il y a des rapprochements et des clashs. Dans l'épisode 35 de La Bataille des Clans (dispo sur Salto), qui sera diffusé ce jeudi 13 octobre 2022 sur TFX, il s'en passe des choses ! PRBK l'a vu et vous fait un résumé en avance avec spoilers.

Jazz et Laurent tentent de réconcilier Giovanni et Cassandra. "T'as la chance d'avoir un mec qui t'aime" explique Jazz à Cassandra, "Il a fait de la merde ? Oui. C'est un petit con ? Oui. Mais il t'aime le mec" donc "fais confiance, bordel". Et Cassandra semble prête à se réconcilier avec Giovanni.

Maïssane et Alex s'embrassent, Allan en PLS : "J'ai pas les mots, il y a que des fous ici"

Et en pleine soirée anges et démons, un bisou choc se produit entre Maïssane et Alex... devant Allan Guedj. "J'ai pas les mots, il y a que des fous ici" lâche le cousin de Kevin Guedj en voyant son meilleur ami embrasser son ex-copine. "Je m'en fous d'elle, c'est lui" précise-t-il, assurant ne pas être jaloux. "Arrête ton cinéma fatigué" réagit Maïssane, en affirmant : "C'est Emine mon préféré. Il m'a prise par surprise".

"La vie de ma mère, t'es l'enfoiré de ta famille" réagit alors Jazz, choquée pour Allan, "lui, personne le respecte cet enfant, le pauvre". Allan confirme, en colère : "J'ai pas d'amis ici, maintenant, je m'en fous", "je vais sur tout le monde". Maïssane lui rétorque : "Tu m'as chié dessus toute ta vie, et ben maintenant, je t'ai dit que j'allais me venger, je me venge", "t'es la personne la moins correcte du monde donc forcément tes collègues ils ont pas envie de te respecter". Et au moment du jeu 1, 2, 3 soleil, Maïssane et Alex échangent encore des baisers : ils se roulent des pelles devant Allan.

Jazz pète un câble : "Tu est tellement bête", "je pense qu'en fait tu n'as pas 147 de QI"

Jazz, vénère par rapport à Emine qui se rapprochait de Maïssane, a alors pété un câble. "En vrai, une personne intelligente et classe, tu vois ta vengeance ce qu'elle va être, c'est d'être en couple et heureuse et sans toi" a-t-elle balancé à Maïssane : "Tu est tellement bête", "entre un puzzle, une énigme et maintenant ça, je pense qu'en fait tu n'as pas 147 de QI mais 47". "Elle vient de m'éteindre ou qu'est-ce que je fais, j'arrête ma carrière maintenant ?" a répondu la principale intéressée. Du coup, Allan embrasse Laura M. et se dit en pré-couple avec elle. Une soirée entre baisers et clashs donc !

Enfin, Laura L. avoue à Jazz avoir saboté l'épreuve des Guedj pour que la JLC gagne l'épreuve. Du coup, elle devrait pas tarder à trahir les Guedj pour faire allégeance à la team de Jazz et Laurent.