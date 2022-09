"Qu'il ferme sa p***in de g*eule" : plusieurs streamers du ZEvent 2022 craquent après le message de félicitations d'Emmanuel Macron

Et comme à son habitude, Emmanuel Macron a réagi sur les réseaux. Dans une vidéo postée sur Twitter, le président de la République française a expliqué, face caméra : "ZEvent bonsoir", "bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés, en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage et sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite".

Antoine Daniel, Angle Droit et d'autres insultent le président : "Tu comptes sur nous, parce que tu ne br**les rien !"

Mais le message du président Emmanuel Macron pour le ZEvent 2022 a plus fatigué les streamers qu'autre chose. Beaucoup lui ont tweeté des insultes. Antoine Daniel a notamment lâché : "Tous les ans, son pu**** de tweet de merde à ce batard", "on n'a pas demandé ça" et "je veux qu'on sache que depuis le ZEvent, il y a quelques personnes qui le détestent".