"On a mis en route le plus ouf des cadeaux" : un couple formé grâce Koh Lanta attend son premier enfant

Ce n'est pas une émission de dating et pourtant, Koh Lanta a bien vu naître plusieurs couples depuis son lancement sur TF1 en 2001. Et pas que chez les candidats ! Vous ne le saviez peut-être pas, mais même Denis Brogniart a trouvé l'amour dans les coulisses de l'émission : il a rencontré sa femme Hortense en 2003, lors du tournage de l'une des saisons. Récemment, c'est un autre couple qui a (enfin) confirmé sa relation amoureuse : Colin vu dans Koh Lanta 2022 et Marie de Koh Lanta 2021.

>> Koh Lanta : 9 couples qui se sont formés grâce à l'émission <<

Ils ne sont évidemment pas les seuls à avoir trouvé l'amour grâce à l'émission. Parmi les couples de Koh Lanta, on peut citer Benoît et Jesta qui sont parents de deux enfants et Jérémy et Candice qui se sont rencontrés sur Koh Lanta : l'île au trésor en 2016. Mais parmi les couples de l'émission, on retrouve aussi Romain et Mathilde. Le premier a participé à Koh Lanta : Thaïlande en 2016 où il s'était rapproché de Laureen. Quant à Mathilde ? On avait pu la voir dans l'émission en 2017, et elle aussi s'était rapprochée d'un candidat : Bastien. Mais après leurs ruptures respectives, les deux aventuriers se sont mis en couple : ils ont officialisé leur histoire en 2019.