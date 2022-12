"Mon corps est en train de me lâcher" : un journaliste meurt d'une crise cardiaque durant le match Pays-Bas vs Argentine à la Coupe du Monde 2022

C'est une triste nouvelle qui vient endeuiller la Coupe du Monde 2022 actuellement organisée au Qatar. Les médias US viennent en effet de l'annoncer, Grant Wahl - journaliste américain extrêmement réputé, notamment connu pour son travail pour Sport Illustrated et son livre The Beckham Experiment, est malheureusement décédé ce vendredi 9 décembre à l'âge de 48 ans.

Un journaliste meurt durant un match de Coupe du Monde 2022

Selon les premières informations dévoilées, le reporter - qui avait fêté son anniversaire la veille, aurait succombé à un arrêt cardiaque alors même qu'il couvrait le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas. Tandis que le match devenait irrespirable sur le terrain avec une tension constante et de nombreux rebondissements (victoire aux tirs au but des coéquipiers de Lionel Messi), Grant Wahl - qui était donc présent au stade de Lusail, serait soudainement tombé de sa chaise.

Rapidement pris en charge par une équipe médicale sur place qui aurait tenté une réanimation cardiopulmonaire durant près de 30 minutes, le journaliste serait finalement décédé quelques heures plus tard après son arrivée en urgence à l'hôpital local le plus proche.

