"Le chemin est long" : Kelly Helard affiche sa perte de poids en vidéo

Kelly Helard en a parcouru du chemin depuis sa toute première apparition à la télévision dans Les Ch'tis à Ibiza en 2011. Aujourd'hui maman de deux enfants avec son mari Neymar, l'ex-star de télé-réalité a plusieurs fois évoqué son combat pour perdre du poids. Un sujet qui était aussi au centre de son livre, Tout ça pour mon poids ! Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos. Elle a même révélé être tombée dans la drogue dans l'espoir de perdre des kilos. "Je suis vraiment tombée dedans quand j'ai voulu maigrir. C'était matin, midi et soir. J'ai réussi à perdre énormément mais aujourd'hui, quand je revois les photos de l'époque, je me trouve horrible." avait-elle expliqué dans une interview donnée à PRBK.

Aujourd'hui, Kelly Helard a pu sortir de ses addictions et partage son quotidien sur les réseaux sociaux. L'occasion aussi de dévoiler à ses abonnés ses progrès en matière de perte de poids. Cette été, elle expliquait avoir perdu 20 kilos et avait répondu aux haters qui la critiquent. "Arrêtez de dire toujours 'retouché'. Le maillot aide, comme la position. Mais vous cherchez toujours le mal alors que c'est moi qui suis contre les retouches" avait-elle écrit dans un post. Une transformation qui continue aujourd'hui.

Kelly Helard poste une nouvelle vidéo de sa perte de poids

Ce week-end, Kelly Helard a de nouveau fièrement affiché sa perte de poids dans une vidéo postée sur Instagram. La star y évoque son ressenti avant et après sa transformation. "Une photo suivie d'un reel qui parle en image et en vidéo d'une femme qui était mal dans son corps à une femme fière d'elle épanouie et tout cela en 9 mois" écrit-elle. Dans la vidéo, on peut la voir avant et pendant sa perte de poids, la jeune maman affichant son ventre sans complexe.

"J'avais de la frustration, je voulais perdre du poids mais le chocolat me faisait défaut" raconte Kelly Helard qui explique avoir fait appel à une marque spécialisée dans les produits minceur. "Je vis avec une bonne hygiène de vie en me sentant moins frustrée, moins ballonnée et plus affinée. Je continue mon chemin avec cette marque car je ne ressens aucun manque et je compte encore évoluer. Le chemin est long mais il peut être bien vécu quand on est bien accompagné comme je l'ai été" ajoute la star du petit écran.