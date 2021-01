Fatal Bazooka signe son retour avec "Le Bwerk", la "version masculine du twerk" 🎶

Michaël Youn et ses potes Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine ont sans aucun doute marqué toute une génération avec leur Morning Live et leur son Stach Stach sous le nom des Bratisla Boys. L'acteur et humoriste est ensuite parti dans un tout autre délire en créant son alter-ego, Fatal, mis en scène dans le film éponyme et dans le groupe Fatal Bazooka. Groupe qui a donné naissance à des tubes comme Fous ta cagoule, Trankillement, Parle à ma main ou encore Mauvaise foi nocturne en feat avec Vito (Pascal Obispo). Impossible d'oublier !

Fatal Bazooka va nous faire danser le "bwerk"

14 ans après cet énorme succès, Fatal Bazooka est de retour avec un nouveau single intitulé Le Bwerk, aka "la version masculine du twerk". Les plus nostalgiques ne risquent pas d'être déçus car le son est dans la même lignée sur les précédents, toujours aussi WTF avec des paroles déjantées ! Rajoutez juste un peu plus d'instru électro pour obtenir la version 2021 de Fatal Bazooka.

Alors, si vous avez envie de savoir danser le Bwerk, le morceau du groupe de Michaël Youn est parfait pour vous apprendre le mode d'emploi : "Mets tes mains sur les hanches / Fléchis bien sur les jambes / Bien cambré du derrière / Bouge d'avant en arrière / Tu shakes, shakes, shakes, shakes ton paquet / Et tu bwerkes." Et voilà, vous êtes prêts pour Le Bwerk !

Vous allez l'être encore plus le 19 janviers 2021 puisque Michaël Youn et ses acolytes dévoileront le clip de leur tire en exclusivité dans l'émission Le Morning Night, avec Jamel Debbouze, Bigflo & Oli, Isabelle Nanty, Jarry et Jenifer en guests. Ça promet !