"La violence dont elle est victime est dégoûtante" : cette star de Harry Potter persiste et défend J.K. Rowling après ses propos transphobes

Ralph Fiennes (Voldemort) admire l'auteure : "J.K. Rowling a écrit des grands livres"

Et ce n'est pas tout, l'interprète de "Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom" a aussi encensé le talent de de la créatrice de la saga Harry Potter dans le New York Times : "J.K. Rowling a écrit ces grands livres sur l'autonomisation, sur les jeunes enfants qui se trouvent en tant qu'êtres humains. Il s'agit de savoir comment on devient un être humain meilleur, plus fort, plus centré sur la morale".