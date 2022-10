"La pause était nécessaire" : Florie Galli explique les raisons de son départ de Familles nombreuses

Et une pause pour Familles nombreuses, la vie en XXL. A partir de lundi, l'émission ne sera plus diffusée sur TF1, remplacée par la quotidienne de Star Academy 2022. Grand succès de la chaîne, une nouvelle saison est évidemment prévue mais il y aura au moins un grand départ. Le 29 septembre dernier, Florie Galli annonçait à ses followers que sa tribu ne serait pas de retour pour la suite. En cause notamment ? Le harcèlement subi sur les réseaux. "Je veux livrer la vérité mais je sais très bien (et j'y pense même pendant le tournage ) que les monstruosités vont s'enchaîner et tout ça pour vraiment pas grand chose la plupart du temps... une sucette, un repas un peu chaotique, la TV... et là bam mes enfants sont "des porcs mal élevés", je suis "laxiste" etc... bref n'importe quoi" avait-elle confié.

Florie Galli revient sur les raisons de son départ de Familles nombreuses

Dans une interview donnée à Télé Loisirs, Florie Galli a donné plus de précisions sur le départ de sa tribu qui n'est pas uniquement dû aux critiques qu'elle peut recevoir. La maman de cinq enfants a expliqué l'autre raison pour laquelle on ne la reverra pas tout de suite dans Familles nombreuses : elle veut pas enchaîner les saisons tout simplement pour prendre soin de sa famille, loin des caméras. "Il faut savoir faire un break (...) La pause était nécessaire, je ne voulais pas nous remettre dans les tournages. Moi, il faut que je sois opérationnelle, car je dois m'occuper de mes enfants" explique-t-elle.

>> Familles nombreuses, les tribus se déchirent : Amandine Pellissard alerte la prod face au comportement de certaines mamans <<

Et ne vous attendez pas à la revoir potentiellement dans une émission dérivée comme ça a été le cas avec Les Pellissard à Saint Tropez ! "Je n'ai rien de plus à montrer que ce que je montre déjà dans Familles nombreuses (...) Ça fait déjà quelque chose de lourd." confie-t-elle à nos confrères.