"La fin d'une époque" : Sacha et Pikachu quittent la série Pokémon, leurs remplaçants déjà dévoilés et les fans sont en PLS

Les fans en PLS

Sans surprise, cette annonce n'est pas passé inaperçue et a rapidement provoqué un véritable séisme auprès des fans, actuels et anciens, de Pokémon. "Donc Sacha sera plus le protagoniste de l'anime Pokémon et ils annoncent ça en mode ça va pas me coûter des nouvelles séances chez le psy", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Ça fait des années que j'ai décroché l'anime de Pokémon mais la retraite de Sacha c'est un des plus grands tournants du siècle", ou encore "La fin d'une époque. C'est donc ça d'être adulte ?"

Un terrible coup de vieux pour cette fin d'année qui fait office de très mauvais cadeau de Noël. Snif.