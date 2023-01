"Juste du one shot" : Kylian Mbappé très proche d'une ex-chroniqueuse de TPMP ?

Depuis son match exceptionnel lors de la grande finale de la Coupe du Monde 2022 malheureusement perdue par l'équipe de France de football face à l'Argentine, Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. S'il brille sur les terrains, l'attaquant du PSG reste en revanche toujours très discret quand il s'agit de sa vie privée. Malgré quelques rumeurs de couple avec Emma Smet ou la Miss France Alicia Aylies, il n'a jamais officialisé aucune relation.

Kylian Mbappé en flirt avec une ancienne chroniqueuse de TPMP ?

Récemment, Aqababe a balancé que Kylian Mbappé aurait eu une aventure avec Rose Bertram, l'ex de l'ancien défenseur du PSG, Gregory Van der Wiel. D'après le blogueur, la mannequin voulait absolument être considérée comme sa girlfriend officielle, mais la star de l'équipe de France aurait toujours refusé. "Non, il n'est pas en couple ! Mais durant cette Coupe du Monde, il a décidé de reflirter avec Rose Bertram, qui est carrément venue le voir en express à Doha", avait affirmé Aqababe, avant d'ajouter : "Fun fact, elle souhaite absolument officialiser et être publiquement la petite copine d'Mbappé, mais lui non". "Il préfère la discrétion, chose que Rose ne conçoit pas", avait-il conclu.

Plus tard, le blogueur en a dit plus sur leur relation supposée et a même balancé que Rose Bertram voulait lui faire un enfant dans le dos. "Selon l'une de mes sources extrêmement proche de Rose, elle aurait en tête de tomber enceinte de KyKy, même s'il ne veut pas officialiser les choses entre eux (...) Toujours selon ma source très proche de Rose, Rose Bertram lui aurait confié qu'elle voudrait coucher avec Kylian sans capote ou carrément la percer à l'aiguille pour qu'elle puisse être réellement une baby mama", pouvait-on lire.

"Pas de couple, juste du one-shot !"

Ce mardi 3 janvier 2022, il a de nouveau balancé sur les histoires de coeur du génie Français en révélant qu'après avoir rembarré la mannequin, il serait dorénavant très proche de l'ancienne chroniqueuse de TPMP, Agathe Auproux.