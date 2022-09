"Je vais pleurer de joie" : cette grosse annonce sur High School Musical enflamme les fans

Entre 2006 et 2008, Zac Efron et Vanessa Hudgens étaient les stars de la trilogie High School Musical qui les a fait connaître du grand public. Depuis, de nombreuses rumeurs autour d'un 4ème film circulent et les fans de Troy et Gabriella ont peut-être eu raison de ne pas perdre espoir.

Un film réunion en préparation... dans la série High School Musical

Bon, pour le moment, pas de quoi s'affoler mais on a très bon espoir de revoir une partie du casting original de la saga High School Musical suite à une annonce lors de la D23 ce week-end. Pourquoi ? Il a été dévoilé que la saison 4 de High School Musical, la comédie musicale : la série (dispo sur Disney+) ferait de nouveau un gros clin d'oeil aux films, après s'être intéressée à d'autres oeuvres de Disney comme La belle et la bête, Camp Rock et La Reine des neiges.

Comme l'ont dévoilé les acteurs lors d'un panel, dans la future saison de la série, les élèves seront de retour au lycée East High. Alors qu'ils vont monter une production du 3ème film HSM, ils vont découvrir que le film des retrouvailles de la saga va être tourné dans leur lycée et qu'ils ont la chance d'y apparaître. Une annonce qui a ravivé l'espoir de voir plusieurs acteurs cultes, dont Vanessa Hudgens et Zac Efron, dans la série. Il faut dire que les deux acteurs ont redonné espoir aux fans en se rendant au vrai lycée East High, situé à Salt Lake City, cet été, à quelques semaines d'écart.

Les fans s'enflamment

Même si rien n'a été officialisé pour le moment concernant la présence au casting des acteurs originaux de High School Musical, certains fans se sont enflammés à la possibilité de revoir les acteurs des films. "J'étais pas prête" ; "Je vais pleurer de joie" ou encore "Tellement excitée de voir ça" ont écrit les fans sur Twitter.

Jusqu'à présent, seuls trois acteurs vus dans les films ont fait des apparitions dans la série, à savoir : KayCee Stroh (Martha), Lucas Grabeel (Ryan) et Corbin Bleu (Chad).