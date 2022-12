"Je savais que c'était en train de sortir de moi" : Shanna Kress raconte son accouchement difficile et la "naissance" de son bébé décédé

C'est à la fin du mois de novembre que Shanna Kress et Jonathan Matijas sont devenus parents de leur premier enfant. Ce petit garçon prénommé Loüka est arrivé comme une bénédiction pour le couple, qui a rapidement profité des réseaux sociaux pour annoncer sa joie : "Le plus beau jour de notre vie est arrivé, notre fils est à nos côtés. Depuis ta naissance on sait ce que signifie d'être fiers et comblés, on est devenus ton Papa et ta Maman."

Cependant, ce bonheur tant attendu par les candidats de La Villa des Coeurs Brisés 5 a également été accompagné d'un moment plus tragique. Quelques mois avant l'accouchement, le couple avait en effet confié que, parmi les jumeaux qu'attendait Shanna, l'un des deux était atteint de trisomie. Un terrible choc pour les deux amoureux, qui avaient alors pris la décision de mettre un terme au développement du foetus.

Un accouchement difficile pour Shanna, entre joie et tristesse

Une étape douloureuse à vivre pour les deux parents, qui s'est poursuivie jusqu'à la naissance de leur fils. Comme l'ont révélé Shanna et Jonathan dans une nouvelle vidéo sur YouTube, la jeune femme a logiquement été contrainte d'expulser ce foetus en même temps qu'elle donnait la vie à Loüka. Une expérience si spéciale que la star de télé-réalité a tout fait pour ignorer.

Selon ses propos, Shanna a demandé à l'une des sage-femmes de ne rien lui dire concernant la seconde poche. "Ça peut paraître méchant ou bizarre pour certaines personnes, mais c'était tellement un moment qu'on attendait, on avait envie que ce soit positif", a confessé celle qui n'avait logiquement pas envie de vivre un nouvel événement traumatique lors d'une telle journée.

"Loüka comptait sur nous et allait ressentir toutes nos émotions et tout ce qu'il se passait, on voulait vraiment rester dans le positif. Je lui ai dit direct, 'Ne me dites pas, je vous laisse votre job, vous savez ce que vous avez à faire', a-t-elle ajouté plus loin. On voulait vraiment être là à fond pour Loüka et que ce soit positif. Ce n'était pas facile car je savais que c'était en train de sortir de moi. Tu te dis, 'Bon bah c'est la vie'. C'est une étape à passer".

Elle l'a ensuite assuré, "On ne l'a pas oublié mais il faut faire le deuil". Il était effectivement nécessaire pour elle, mais également pour son compagnon, de ne penser qu'à la belle histoire qui était en train de s'écrire pour permettre à leur fils d'arriver dans les meilleures conditions, "On ne voulait que des énergies positives". Un état d'esprit admiratif mais une réalité parfois compliqué à tenir, "A un moment donné, j'avais Loüka dans les bras, et je me suis dit, 'Il avait son frère jumeau'. Et c'est pour ça que comme c'était triste, c'était mieux pour nous de garder cet état positif".

Le second enfant dans la tête du couple

De son côté, Jonathan Matijas - qui était aux petits soins pour sa chérie, a lui aussi admis qu'il s'était imposé une vision positive de cet accouchement. S'il reconnait que cet enfant qu'il ne rencontrera jamais était "dans le coeur et dans la tête" durant ces quelques heures, il ne souhaitait pas "lui laisser prendre trop de place".

Tandis que Shanna était en train de donner la vie à leur plus belle réussite, Jonathan ne souhaitait pas voir ce moment être brouillé par quelque chose de "infiniment triste ou nostalgique" alors même qu'il venait de passer "six mois à faire le deuil". Et quand on découvre leur émotion à l'écran, on comprend bien à quel point ce dilemme n'a pas été facile à vivre pour tous les deux.