"Je regrette d'avoir dit ça..." : cette révélation sur Dorothée qui a causé de gros problèmes à Jacky

Après avoir bercé toute une génération de téléspectateurs avec Récré A2, Dorothée a rejoint TF1 en 1987. Elle s'y est vue confier les commandes du Club Dorothée, émission qui est rapidement apparue comme un phénomène de société.

Le Club Dorothée a occupé les grilles de TF1 jusqu'en 1997. L'émission, produite par Jean-Luc Azoulay, a importé de nouveaux formats en France. Ses téléspectateurs se sont passionnés pour des animes tels que Dragon Ball, Nicky Larson et Olive & Tom. L'émission a été aussi rythmée par des sitcoms comme Premiers baisers, Hélène et les garçons et Les filles d'à côté.

Un retour pour Dorothée avec IDF1

Après l'arrêt du Club Dorothée, Dorothée a raréfié sa présence à la télévision. Les Français ont dû attendre 2008 pour la retrouver. Jean-Luc Azoulay lui a permis de reprendre le chemin de l'antenne à travers le lancement d'IDF1, chaîne disponible sur la TNT en Île-de-France et sur le câble et le satellite. L'animatrice y a retrouvé ses anciens complices, Jacky et Ariane.

Ces dernières années, Dorothée s'est faite rare sur le petit écran. L'ancienne star de TF1 s'est retirée en Normandie, où elle vit loin de la scène médiatique. En 2021, Jacky s'est laissé aller à quelques confidences. L'animateur a révélé que Dorothée s'était remariée. Une annonce qui a été loin d'être sans conséquence...

"J'ai fait une bourde..."

Ce lundi 23 janvier 2023, Jacky a été l'invité de Jordan de Luxe dans Chez Jordan sur C8. L'animateur l'a invité à revenir sur sa révélation du remariage de Dorothée. "Je n'en parle plus ! Sans commentaire...", lui a-t-il rétorqué. L'ex-star du Club Dorothée a eu de gros problèmes après sa confession au micro de Maxime Guény sur VL...

Jacky n'a pas caché d'avoir regretté sa déclaration sur Dorothée. "Je regrette d'avoir dit ça. J'ai fait une bourde...", a-t-il reconnu à Jordan de Luxe. Celui, qui a été le complice d'Antoine de Caunes au cours des années 80 sur Antenne 2, a refusé d'en dire davantage. Il s'est limité à indiquer que Dorothée avait fini par le pardonner.