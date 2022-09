"Je ne veux parler qu'aux femmes qui ont minimum le bac" : trompé par sa femme, ce candidat de télé-réalité confond tout et se fait détruire

Abou et Léana sont en TT sur Twitter. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui c'est, Léana est une candidate de télé-réalité qui était dans Les Princes et les Princesses de l'amour, Les Anges 11 ou encore Les Vacances des Anges 4. Et Abou était le prétendant de Léana dans La Villa des Coeurs Brisés 6, et il avait participé à La Bataille des Couples 3 avec Léana... mais ils s'étaient séparés. Il était alors arrivé célibataire dans 10 Couples Parfaits 5, avant d'annoncer en mars 2022 son mariage religieux dans la confession musulmane avec une femme inconnue.

Invité chez Sam Zirah dans son émission En toute intimité sur YouTube, Abou s'est confié dans une interview vidéo intitulée : "Abou (LBDC) découvre sa femme 'sans voile, en string sur un lit en train de fumer une chicha'". Au moins, c'est clair ! "Maintenant, je ne veux parler qu'aux femmes qui ont minimum le bac !!! J'ai de la colère, je me suis fait berner !" a-t-il notamment avoué lors de l'entretien. Une phrase qui a été énormément reprise sur Twitter, d'où son nom et celui de Léana en TT. Et il s'est fait détruire...

"Mais c'est pas lui qui est sorti avec Léana?", "Et il a fait quoi lui comme étude sans indiscrétion ? Parce qu'à l'entendre parler il a fait polytechnique. Faut pas oublier qu'il était prétendant pour Léana dans La Villa quoi", "Comme Léana a eu un Doctorat en métaphysique", "Mdr quand il a vu le gros cul de Léana il lui a pas demandé si elle avait le le bac hein quel clochard", ou encore "Le fou rire de la soirée. 'Minimum BTS', un sacré personnage ce Abou" ont commenté les internautes.