"J'y pense tous les jours" : Laetitia Provenchère (Familles nombreuses, la vie en XXL) sur sa vie sans son mari

Laetitia, qui avait aussi avoué la réaction bouleversante de Nolann quand il a appris la mort de son père, a encore du mal à faire son deuil. "C'est vrai que c'est une étape, les un an. On visualise aussi tout ce qui s'est passé depuis le décès de Guillaume. Tout n'a pas été facile, ça n'a pas été que du bonheur non plus" a-t-elle détaillé, "Ne pas être accompagnée de Guillaume, forcément, j'y pense tous les jours, mais dans ces événements-là, j'y pense encore plus". Elle a conclu : "Il me manque encore plus, mais je suis très heureuse d'avoir mes enfants et de m'en sortir aussi bien sans lui aujourd'hui".