"J'étais énorme" : Jessica Thivenin choquée face à une ancienne vidéo d'elle sans chirurgie

"J'ai fait tellement de rétention d'eau, je ne m'en souvenais pas. J'étais énorme" a-t-elle déclaré, "Quand je retombe sur cette vidéo, je suis choquée alors je vais vous la partager. Je vais vous rappeler, parce qu'on oublie en fait. J'avais oublié que j'étais comme ça. Donc je vous montre la vidéo et à vos commentaires".

Jessica Thivenin qui assume ses chirurgies a aussi expliqué que ses lèvres à l'époque étaient sans injections : "Même la bouche, j'avais pas la bouche, elle est pas piquée. Et vous allez voir la différence de genre ma bouche, comme elle est naturelle. Moi j'aime pas, c'est mes goûts mais vous, vous allez me dire : 'Ouais c'est 100 fois mieux sans la chirurgie'. J'en suis sûre", "jugez pas ma fatigue et ma tête, mais jugez la gonfleur, le gonflement. Incroyable".

"Méconnaissable", "Je ne te reconnais même pas", "Le changement de fou", "On dirait Loana"...

Même si Jessica Thivenin a précisé que cette métamorphose est liée à la rétention d'eau de sa grossesse, elle venait d'accoucher de son fils, plusieurs internautes ont été choqués de l'avant-après. Dans les commentaires, on peut notamment lire : "Méconnaissable... Incroyable", "Méconnaissable. Tout a été refait... Un visage différent", "Impressionnant !!! Je ne te reconnais même pas", "C'est hallucinant", "Le changement de fou", "OMG je m'y attendais pas", "Il y a un monde entre les 2", "Je ne l'avais pas reconnue. C'est pas la même", "On dirait Loana".

Récemment, la candidate de télé-réalité qui avait été taclée d'être "défigurée par la chirurgie" avait répondu aux critiques sur son physique sur les réseaux : "Quand on me dit qu'on ne me reconnaît plus, bah ce n'est pas grave, moi je me reconnais et c'est le principal. Mon mari aussi, ma famille aussi. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, il faut changer de disque. C'est sur toutes les photos, tous les commentaires. C'est bon, on a compris, on passe à autre chose".