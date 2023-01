"J'essaie juste de remonter la pente" : Jazz et Laurent en crise à cause d'une tromperie ? Elle partage un message inquiétant

En ce moment, Jazz n'est pas en forme. La star de la JLC Family a récemment partagé un long message dans ses stories Instagram qui laisse penser que quelque chose ne va pas. "Ce soir, après de nombreuses années sur les réseaux, je viens de comprendre pourquoi nous exprimons notre colère ou nos souffrances en story. On le fait parce que nous sommes meurtris de l'intérieur, parce que l'on se sent seuls, parce que comme n'importe qui, on veut hurler au monde que l'on a mal".

La mère de famille poursuit en affirmant qu'elle fait tout pour aller mieux. "Si je vais mal, je ne gère pas. Je ne gère ni mes peines ni mes colères. Alors pardonnez-moi, j'essaie juste de remonter la pente et, contrairement à la majorité des gens de ce monde, les épreuves ne m'endurcissent pas, au contraire". Si Jazz semble vivre des moments difficiles, la raison de cette mauvaise passe reste néanmoins un mystère.

Laurent a-t-il fauté ?

Mais que s'est-il passé pour que Jazz partage un tel message sur les réseaux sociaux ? A en croire le compte Instagram de TMZ France, une infidélité de la part de Laurent ne serait pas à exclure. "Sachez que ça bat de l'aile entre Jazz et Laurent", commence la blogueuse. "Les tromperies de Laurent l'affectent beaucoup. Elle ne lui fait plus confiance, elle a l'impression qu'il est avec elle juste pour l'image qu'ils ont construite sur les réseaux sociaux. Elle a l'impression d'être bloquée pour son argent. Laurent apporte beaucoup niveau argent, c'est lui qui apporte le plus d'ailleurs. Donc Jazz reste sans être heureuse".

Si le couple traverse réellement une crise, ça ne serait pas la première fois. Toujours selon la blogueuse, la différence d'âge entre Jazz et Laurent n'arrangerait rien et provoquerait même quelques tensions. "Il y a un gros décalage entre les deux. Laurent a 26 ans, il veut s'amuser alors que Jazz a 30 ans. Ils n'ont pas les mêmes aspirations. Aujourd'hui, les deux seules choses qui les lient c'est l'argent et les enfants. Ainsi que le business : image sur les réseaux, émission, placement, lifestyle qu'ils sont obligés d'étaler pour vendre du rêve".

Comme quoi, les réseaux sociaux ne reflètent pas toujours la réalité.