"J'ai parié beaucoup d'argent" : Cyril Hanouna vient de perdre une grosse somme à cause des paris sportifs pendant la Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2022 au Qatar se poursuit avec la suite (et fin) des huitièmes de finale. Après Pays-Bas/Etats-Unis, France/Pologne ou encore Japon/Croatie, le Brésil affrontait la Corée du Sud ce lundi 5 décembre à 20h. Un match qui s'est soldé par la victoire de l'équipe de Neymar sur un score de 4-1. Une victoire logique, mais qui a dû faire mal à Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna donne sa technique WTF pour les paris sportifs

Dans TPMP ce lundi 5 décembre, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont évoqué la Coupe du Monde 2022. Et comme beaucoup de Français, celui qui est surnommé "Baba" par ses fans a avoué tenter des paris sportifs. Sauf que contrairement à une personne normale, Cyril Hanouna ne parie pas pour l'équipe qui a le plus de chance de gagner selon lui. En direct sur C8, l'animateur a dévoilé sa technique pour les paris : "Je parie toujours pour l'équipe pour laquelle je ne suis pas, parce qu'au moins, si le coeur n'est pas content, le portefeuille l'est." a-t-il confié. Par exemple pour le match Angleterre/Sénégal, il a donc parié pour l'Angleterre, alors qu'il préférait le Sénégal (les Anglais se sont imposés 3 à 0). Une technique comme une autre...

Il a parié gros sur la Corée

Sauf que cette technique surprenante n'est pas toujours payante, loin de là. Par exemple pour le huitième de finale opposant le Brésil et la Corée du Sud. "Ce soir, il y a Brésil/Corée, j'ai parié beaucoup d'argent sur la Corée. 11 contre 1. (...) Là, à 11 contre 1, je suis pour la Corée à fond !" a-t-il lâché. Cette défaite de l'équipe coréenne a donc dû faire très mal au compte en banque de l'animateur.

Les chroniqueurs de TPMP ont voulu savoir combien Cyril Hanouna avait parié. Alors que Matthieu Delormeau évoquait la somme dépensée, Benjamin Castaldi évoque qu'un "gros montant" pour le chroniqueur ne l'était pas forcément pour le boss de l'émission. De son côté, Kelly Vedovelli qui va bientôt subir une opération a clairement demandé : "Pour nous, un gros montant, c'est 50 euros, c'est combien pour vous ?". Et Cyril Hanouna de répondre en rigolant : "C'est pareil !". Bref, on ne saura pas quelle somme "Baba" a perdu avec ce mauvais prono.

On vous rappelle que parier comporte des risques. Si vous êtes concernés, appelez le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé).