"Ils vont passer une nuit incroyable" : un nouveau couple inattendu dans Un si grand soleil ? Ca s'annonce intense

Vous pensiez qu'on ne pouvait pas faire pire que Salomé (Aurélie Pons) d'Ici tout commence en terme de malédiction amoureuse ? C'était bien mal connaître les scénaristes d'Un si grand soleil. Depuis l'introduction de Johanna (Aurore Delplace) dans les intrigues, les auteurs de la série quotidienne font preuve d'une imagination folle pour la faire souffrir.

Johanna enfin heureuse en amour ?

En l'espace de quelques années seulement, l'avocate a été mariée avec Christophe, le mec le moins stable du monde, a connu un terrible drame familial avec Ludo et a accordé sa confiance à la mauvaise personne en la personne de Julien. Autant dire que l'héroïne n'est clairement pas faite pour l'amour et que le concept de célibat semble avoir été inventé pour elle.

Malgré tout, Johanna est une femme têtue et ses nombreuses mésaventures ne vont pas la dissuader de continuer à rêver. A l'occasion d'une interview accordée à Télé-Loisirs, Aurore Delplace a en effet confessé que son personnage ne restera pas insensible à Yann (Constantin Balsan) dans les épisodes à venir. "Il est entré dans sa vie en sauveur [en menaçant Paul pour qu'il la laisse tranquille, ndlr], a-t-elle rappelé. La situation entre eux évolue lentement mais joliment."

"Ils vont passer une nuit incroyable ensemble"

Toutefois, rassurez-vous, on est encore loin de voir les deux héros se mettre en couple. Si la comédienne ne cache pas que l'on se dirige clairement vers ça, "Dès le début, on sent entre eux une attirance", Aurore Delplace a également pointé du doigt le fait que Yann maintient volontairement une certaine distance, "Il lui a mis un vent", la faute à un passé très compliqué, et que Johanna apprend de son côté à vivre une telle relation aussi inhabituelle, "Johanna est vraiment touchée par Yann, qui l'aide sans rien lui demander en retour. Elle n'a pas l'habitude d'avoir des hommes comme lui autour d'elle."

Aussi, là où tous les deux devraient rapidement faire quelques folies, "Johanna va faire craquer Yann et ils vont passer une nuit incroyable ensemble", l'avenir est encore loin de leur être promis et pourrait même connaître (quel surprise !) de nouveaux rebondissements, "Malheureusement, il va y avoir un problème avec Guilhem. Et leur relation va rencontrer un gros obstacle."

Bref, préparez-vous à un couple Johanna/Yann mais ne vous attachez pas trop non plus...