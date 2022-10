Un si grand soleil : Sofia et Elise vont-elles se remettre en couple ? Le créateur réagit à la rupture

Les actes ont des conséquences et malheureusement pour les fans d'Un si grand soleil, la récente trahison d'Elise (Malya Roman) vient d'aboutir à la pire des situations. Comme on a pu le découvrir dans l'épisode du mardi 25 octobre 2022, la jeune policière - qui a récemment couché avec Fanny, a admis sa faute à Sofia (Marie-Clotilde Ramos-Ibanez) avant d'annoncer son intention de rompre.

Vraiment la fin du mariage entre Elise et Sofia ?

Une rupture aussi brutale qu'inattendue pour les téléspectateurs, mais jugée inévitable par Elise qui a rappelé à son épouse que leur relation n'allait plus aussi bien qu'auparavant. Mais qu'en est-il des scénaristes ? Sont-ils également de cet avis ou, au contraire, préparent-ils déjà un nouveau rebondissement au sein de ce couple ?

Malheureusement pour Sofia, encore prête à récupérer sa femme, les créateurs de la série quotidienne ne devraient pas faire marche arrière. "On ne voulait pas détruire pour détruire, mais on avait envie qu'Elise retrouve un peu de liberté", a confessé Olivier Szulzynger (le papa de la fiction) auprès d'Allociné.

Le créateur l'a ensuite révélé, lui et son équipe aiment énormément Malya Roman et souhaitaient donc lui permettre de jouer des choses différentes dans les mois à venir. "On avait envie de lui faire vivre de nouvelles aventures", a-t-il annoncé, avant de rappeler froidement, "Il y a des couples qu'on a envie de garder, et d'autres pour lesquels on se dit qu'il y a peut-être d'autres choses à explorer. On aime beaucoup l'insolence d'Elise, on l'avait un peu perdue, et là elle va donc retrouver un peu de liberté". Voilà voilà...

Un nouveau couple déjà condamné ?

Bien évidemment, rien ne dit que ce couple emblématique d'Un si grand soleil ne se retrouvera pas dans le futur, mais à l'heure actuelle, c'est bien Fanny qui restera dans le viseur d'Elise. Et selon Olivier Szulzynger, alors que l'innocence de l'enseignante vis-à-vis du meurtre de Damien n'est toujours pas assurée, cette situation inédite pourrait donner lieu à des séquences très intéressantes.

"Elise se rapproche de celle qui est peut-être son "ennemie" en tant que flic, a-t-il teasé. C'est une figure vieille comme le monde, mais c'est intéressant, car le but c'est que les personnages vivent des émotions fortes pour les faire ressentir aux téléspectateurs".