"Ils vendent tous leur dignité", "elle est tombée bien bas" : Mélanie Dedigama se lance sur MYM et choque les internautes

C'est la grande mode chez les candidats de télé-réalité. Peu à peu, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer sur MYM pour vendre leurs photos de charme. La pionnière a été Nathalie Andréani, qui s'est lancée sur ces plateformes il y a plusieurs années et qui y gagne énormément d'argent. En cumulant toutes les plateformes sur lesquelles elle est inscrite, la chérie de Gabano peut atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois ! Une somme folle qui a donné des idées à beaucoup d'autres. Récemment, c'est Julien Bert a annoncé l'ouverture de son compte MYM à ses fans.

Mélanie Dedigama se lance à fond sur MYM

"J'ai eu une idée, c'est créer un MYM. Je vous mets le lien juste ici. Il est déjà créé, il y a déjà 8 ou 9 posts dessus, j'ai déjà débâché. Mais c'est pour la bonne cause, car j'ai vu avec le patron de MYM et y aura 10% des gains qui partiront à la SPA pour les animaux tous les mois. Et le reste, je vais créer un boîte mail sur laquelle toutes les associations pourront écrire ou une famille qui est en galère et chaque mois, je reverserai une grande partie à une personne ou une association", a expliqué le gagnant de l'émission Les Cinquante.

Quelque temps plus tard, il a ouvert un compte avec Mélanie Dedigama pour y vendre leur premier bisou, mais Bastos, l'ex de la candidate, les a rapidement accusés d'arnaque. "Il n'y a pas du tout de bisou. C'est une arnaque ! Ils m'ont pris de l'argent... Je suis vénère, mais au moins vous ne vous ferez pas avoir ! En plus, le reste du MYM n'est pas top, ce sont des photos Insta. Je suis choqué ! Je vais passer un coup de fil au boss de MYM, car ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas bien ce que vous faites !", s'est-il agacé.

Le changement d'avis de Mélanie Dedigama choque les internautes

Mélanie avait pourtant affirmé qu'elle ne se lancerait jamais sur ce type de plateforme. "Ça serait pas mal de comprendre que je ne ferai pas de MYM pour la 10000000ème fois. Peu importe l'argent que ça génère, je n'en veux absolument PAS !!! (...) Par ailleurs, si eux pouvaient également arrêter de me harceler par email et par message privé ça serait pas mal aussi !!!", avait-elle déclaré.

Pourtant, il y a quelques heures, des blogueurs ont remarqué qu'elle était très présente sur MYM et qu'elle y postait de nombreuses photos. Un retournement de veste qui a choqué de nombreux internautes.

