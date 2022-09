"Il y a plein de côtés malsains, mais il y a l'argent" : Raphaël Pépin défend Magali Berdah dans TPMP

TPMP : Raphaël Pépin prend la défense de Magali Berdah

Dans TPMP ce jeudi 1er septembre 2022 sur C8, Raphaël Pépin a lui aussi évoqué l'affaire sur les influenceurs. Pour rappel, Booba a accusé plusieurs influenceurs et candidats de télé-réalité d'arnaques sur leurs placements de produits et s'en est pris à Magali Berdah. Cyril Hanouna avait alors eu la version du rappeur, puis celle de la boss de Shauna Events dans son talk-show.

Après des tensions entre Cyril Hanouna et Magali Berdah sur le plateau et les critiques de Guillaume Genton contre "des gens sans talent payés 100 000 euros/mois", Raphou Peps a pris la défense de l'agent et amie des influenceurs. "Elle a créé un métier de toutes pièces et elle a fait des erreurs qu'elle reconnait. Mais dire qu'elle a potentiellement arnaquer des gens et que c'est à cause de ça que Booba la harcèle !" a-t-il lâché dans TPMP.

"C'est de l'argent facile !", "c'est arrivé de travailler avec des gens pas si fiables que ça"

Concernant les salaires XXL pour les posts sponsorisés et les placements de produits dans les stories, celui que vous avez notamment pu voir dans Friends Trip 3, Les Anges 11 et Les Vacances des Anges 4 sur NRJ12 a mis les choses au clair. "Quand tu proposes à des mecs de 20 ans de l'argent pour aller en vacances et que tu n'as pas de diplôme... C'est de l'argent facile !" a-t-il souligné, "Il y a plein de côtés malsains, mais il y a l'argent".

Quant aux accusations d'arnaques, Raphaël Pépin a précisé : "Oui, il y a des produits qui se vendent 10 balles sur d'autres sites. Mais moi, je ne me lève pas le matin en me disant que je vais voler la France", "ce n'est pas mon but" mais "oui, c'est arrivé de travailler avec des gens pas si fiables que ça".