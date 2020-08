FreeBritney : le père de Britney Spears répond et se défend

Britney Spears est-elle en danger ? Ses fans sont inquiets pour la santé mentale de la chanteuse, qu'ils suspectent d'être prisonnière de son père Jamie Spears alors que, depuis 2008, l'interprète de Toxic est placée sous sa tutelle ainsi que celle d'un avocat, Andrew Wallet. Depuis plusieurs semaines, le hashtag #FreeBritney ("Libérez Britney") circule et les accusations s'accumulent contre Jamie Spears. A tel point qu'il s'est défendu dans une interview accordée au New York Post relayée par Page Six : "Tous ces conspirationnistes ne savent rien. Le monde n'a aucune idée de ce qui se passe."

Le père de Britney Spears se défend

Il veut régler ses comptes uniquement avec la justice : "C'est à la justice californienne de décider ce qu'il y a de mieux pour ma fille, et à personne d'autre. Je dois rendre compte au tribunal de chaque centime que je dépense chaque année. Comment diable pourrais-je voler quoi que ce soit?", se défend-il, avant de dénoncer la violence du harcèlement dont il est victime : "Des gens sont harcelés et ciblés par des menaces de mort. C'est horrible ! Nous ne voulons pas de ce genre de fans. J'aime ma fille. J'aime tous mes enfants. Mais c'est notre affaire. C'est privé."

"J'aime ma fille. Je pense que nous avons pris la bonne décision"

Il assure vouloir le bien de sa fille : "J'aime ma fille. J'aime tous mes enfants. Mais ce sont nos affaires, c'est privé. Je pense que nous avons pris la bonne décision". Il précise : "Elle est entourée d'une équipe depuis qu'elle a 15 ans, alors jusqu'à quel point les personnes qui l'entourent peuvent-elles disparaître ou être réduites en nombre ?". C'est le 22 août prochain qu'un nouveau jugement au sujet de cette tutelle doit être donné par la justice.