"Cyril Hanouna était le procureur" : un invité de TPMP attaque un chroniqueur en justice après son passage dans l'émission

Dans TPMP, il y a souvent des débats, et ça peut parfois partir un peu trop loin. Les chroniqueurs se taclent régulièrement entre eux, que ce soit concernant leurs opinions ou bien sur des sujets plus personnels (comme avec les attaques de Matthieu Delormeau contre Gilles Verdez sur sa vie de couple). Mais il arrive aussi souvent que les chroniqueurs se clashent avec des invités sur le plateau de C8. Après le passage de Ruby Nikara qui avait terminé en soutien-gorge pour clore un débat ou encore l'énorme clash entre Louis Boyard et Cyril Hanouna, c'est un autre invité de l'émission qui a décidé de pousser un gros coup de gueule.

Au début du mois de décembre, Francky Vincent était de passage dans TPMP pour évoquer les critiques après avoir été nommé chevalier des Arts et des Lettres. Alors qu'il était invité pour répondre aux internautes qui critiquaient cet honneur, le chanteur de Fruit de la passion ou encore Alice ça glisse s'était retrouvé face à de lourdes accusations sur ses relations avec Dieudonné. Une chose qu'il n'a pas appréciée, et il a décidé de régler ça au tribunal.

"J'avais l'impression qu'Hanouna était le procureur"

C'est dans une interview donnée au Parisien que Francky Vincent est revenu sur son passage houleux dans TPMP. Le chanteur affirme être "tombé dans un traquenard" alors qu'il venait simplement se défendre. "On m'avait dit que je parlerais pendant huit minutes de ma distinction, mais ça n'a duré que trente secondes et ils me sont tombés dessus pendant vingt-cinq minutes" a déclaré le chanteur qui poursuit : "Je me suis retrouvé dans un tribunal de pacotille, une énorme mascarade".

Francky Vincent n'a pas apprécié être attaqué sur ses liens supposés avec Dieudonné. Francky Vincent s'était notamment produit aux côtés de ce dernier en 2019. Des liens qu'il dément fermement. "On me soupçonne d'être un sympathisant des antisémites parce que j'ai chanté une chanson en 2019 au Bal des quenelles de Dieudonné. Alors que ma femme est sémite, que j'ai eu un enfant avec une métisse sémite... Je prends cela au sérieux." a-t-il confié au Parisien. Et d'ajouter : "J'avais l'impression qu'Hanouna était le procureur, Verdez le juge, je rends hommage à Genton et Bigard qui m'ont défendu avec du bon sens."

Il a attaqué Gilles Verdez en justice

Face aux attaques, Francky Vincent a décidé de sévir et a annoncé avoir porté plainte contre Gilles Verdez pour diffamation. "Je suis allé cinq fois à TPMP, jamais ils ne m'avaient parlé de Dieudonné. Et là, comme j'ai la médaille, ils me tombent dessus. J'avais le sentiment d'être trahi. Je ne reviendrai plus dans cette émission." conclut-il.