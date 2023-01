"Comment il a pu devenir un tel c*nnard" : les chroniqueurs de TPMP dévoilent leurs photos à l'adolescence, ils prennent très cher

A quoi pouvaient bien ressembler les chroniqueurs de TPMP quand ils étaient plus jeunes ? Si vous ne vous vous étiez jamais posé cette question, sachez que Cyril Hanouna vient tout de même d'y répondre. Ce mercredi 18 janvier 2023, l'animateur de C8 - qui s'est récemment mis à dos le public avec ses choix stratégiques pour le talk-show, a en effet profité du 6 à 7 pour dévoiler quelques dossiers sur son équipe.

Gilles Verdez dévoile son look de hippie

Résultat, là où certaines personnes n'ont pas vraiment changé et ont au contraire eu le droit à de nombreux compliments comme Béatrice Rosen, "La beauté", "Une poupée", d'autres ont en revanche choqué tout le monde autour de la table. Comme qui ? Gilles Verdez. Et pour cause, le journaliste est apparu totalement différent avec des cheveux longs jusqu'aux épaules, à l'image de ce que l'on voyait partout dans les années 70.

Un look inattendu qui change totalement de sa version actuelle, "Ca c'était juste avant Faites entrer l'accusé" s'est amusé Hanouna en parodiant le programme culte de France 2, mais qu'assume totalement le meilleur ennemi de Benjamin Castaldi. Après avoir rappelé, "J'étais hippie et très bien coté chez les hippies", il a confessé qu'à l'époque, il avait une petite cote, "Comme j'étais hippie, j'allais régulièrement à Amsterdam. Et je peux vous dire que dès que je sortais de la gare, j'avais cinq filles autour de moi."

Une révélation qui a fait dire à Matthieu Delormeau, "C'est surtout la ville où il y a le plus de professionnelles", peu convaincu par son supposé succès de l'époque, ce qu'a rapidement approuvé Hanouna qui a de son côté sous-entendu que Verdez avait surtout la tête d'un bon pigeon.

>> TPMP : une chroniqueuse de Cyril Hanouna sacrifiée pour Afida Turner ? Les fans piquent une crise <<

Matthieu Delormeau moqué sur le plateau

Et en parlant de Delormeau, lui aussi a pris cher avec sa photo dossier. "On le reconnait pas", se sont dans un premier temps exclamés les chroniqueurs, tandis que l'animateur a tout simplement lâché, "Il avait l'air tout gentil à l'époque. On se demande comment il a pu devenir un tel c*nnard". Bonne ambiance...

Puis, quand Matthieu Delormeau a expliqué que son psy lui avait fait une belle révélation au sujet de cette photo, "Il m'a dit : 'ce regard très ouvert avec les yeux vers le haut sur le monde, ça montrait l'ambition, la curiosité et la réussite'. Et tout est arrivé", sa fierté s'est vite retrouvée fracassée par les moqueries de ses camarades du soir : "Tu le paies combien ton psy pour qu'il te raconte des c*nneries pareil ?".