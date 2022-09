"Ce type est fou" : Tom Cruise debout sur un avion en plein vol, sa nouvelle cascade hallucinante

Tom Cruise est un homme heureux. Tandis que Top Gun - Maverick, sorti le 25 mai 2022 au cinéma, est devenu le plus gros succès de sa carrière avec 1,5 milliard de dollars récoltés au box-office, le comédien est actuellement en train de tourner les deux derniers films de la saga Mission Impossible, qui lui permettront de se retrouver (encore une fois) au centre de nouvelles cascades hallucinantes.

Tom Cruise réinvente les cascades avec un avion

Et afin de faire la promo d'un tel projet, le comédien avait enregistré un petit spot au printemps dernier à destination du CinemaCon 2022. Le twist ? Comme on peut désormais le découvrir librement sur Internet, cette vidéo ne ressemble à aucune autre et se révèle à l'image de Tom Cruise, à savoir : aussi folle que WTF et spectaculaire (voir dans notre diaporama).

On retrouve ainsi l'acteur en plein ciel, assis sur la coque d'un avion, en train de partager son excitation vis-à-vis de ses nouveaux projets. C'est alors qu'il est rejoint par le réalisateur Christopher McQuarrie qui lui demande, avec humour, d'arrêter de parler car ils ont encore des scènes à tourner pour Mission Impossible 7 et 8. S'ensuit soudain une séquence en chute libre à couper le souffle qui nous prouve que l'acteur mérite à lui seul qu'Hollywood lance ENFIN une catégorie du "Meilleur cascadeur" aux Oscars !

Les fans impressionnés par l'acteur

Pour l'heure, on ne sait pas encore si une telle cascade sera à découvrir dans les deux prochains épisodes de Mission Impossible, mais les fans sont déjà hallucinés par cette énième performance. "La légende dit que même le diable a eu peur en voyant la dernière vidéo de Tom Cruise...", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Plus je vois Tom Cruise faire des cascades de dingue, plus je me dis que la moitié du budget de ses films doit passer dans son assurance mdrr", "Tom Cruise, même pour une simple bande promo ça l'amuse d'humilier ses camarades de blockbusters en termes de sensations et de prises de vue", ou encore, "Le total de respect que je peux avoir envers Tom Cruise pour oser faire ses propres cascades".